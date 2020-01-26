В Махачкале оценили состояние пострадавшего при взрыве газа ребёнка

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В МЧС рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в результате взрыва газа в Махачкале, который произошёл в пятиэтажном жилом доме.
В Махачкале оценили состояние пострадавшего при взрыве газа ребёнка
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 года рождения, доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии лёгкой степени тяжести», — цитирует РИА Новости управление МЧС в Дагестане.

Ранее в жилом доме в Махачкале произошёл взрыв газа.

В результате инцидента пострадал ребёнок, который проходил мимо, его госпитализировали.

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