В Махачкале оценили состояние пострадавшего при взрыве газа ребёнка
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- РИА Новости
«По уточнённой информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 года рождения, доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии лёгкой степени тяжести», — цитирует РИА Новости управление МЧС в Дагестане.
Ранее в жилом доме в Махачкале произошёл взрыв газа.
В результате инцидента пострадал ребёнок, который проходил мимо, его госпитализировали.