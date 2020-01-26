При взрыве газа в Махачкале пострадал проходивший мимо дома ребёнок

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В жилом доме в Махачкале произошёл взрыв газа, в результате инцидента пострадал ребёнок, который проходил мимо, его госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
При взрыве газа в Махачкале пострадал проходивший мимо дома ребёнок
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице Гамидова, 53 в результате хлопка газовоздушной смеси выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадал один проходивший мимо ребёнок, увезён каретой скорой помощи», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и были повреждены две квартиры.

Жительница города в беседе с телеканалом «360» рассказала об инциденте.

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