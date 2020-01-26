СК возбудил дело по факту смерти трёх человек при пожаре в Башкирии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух женщин и ребёнка в результате пожара в частном доме в Ишимбайском районе Башкортостана.
СК возбудил дело по факту смерти трёх человек при пожаре в Башкирии
  • © Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек во время пожара в частном жилом доме в деревне Гумерово Ишимбайского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, ещё один ребёнок в возрасте двух лет был спасён соседями, которые заметили пожар. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в деревне Гумерово в Башкирии.

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