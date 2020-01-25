В Башкирии в результате пожара погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«25 января 2020 года в 17:03 (по местному времени) поступило сообщение о пожаре по улице Центральной деревни Гумерово Ишимбайского района республики. В результате пожара погибли три человека, в том числе один ребёнок», — заявили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что «ещё один ребенок 2017 года рождения госпитализирован в детскую больницу города Ишимбая».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее двое детей погибли при пожаре в дачном доме Красноярского края.

Газета «Известия» также сообщала, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме.