В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области, пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

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«В автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. Семь человек госпитализированы. Погибших нет», — рассказали агентству. Ранее сообщалось, что в Ярославле 16 человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и двух автобусов.