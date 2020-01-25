В Иркутской области возбудили дело из-за убийства трёх человек

Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством трёх мужчин в гаражном боксе в Иркутской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц), по факту обнаружения тел трёх мужчин 1988 и 1987 годов рождения с признаками насильственной смерти», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 23 января четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города Усть-Илимска, где между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры один из мужчин устроил стрельбу из имевшегося при себе оружия. От полученных ранений трое мужчин скончались на месте.

«Затем злоумышленник скрылся с места преступления. В кратчайшие сроки в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, подозреваемый был задержан... подозреваемый дал показания по обстоятельствам совершённого преступления», — добавили в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в городе Кудымкаре Пермского края.