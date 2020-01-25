В Рязани простились с Аллой Лёвушкиной

В Рязани прошла церемония прощания со старейшим практикующим хирургом России Аллой Лёвушкиной.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя медицинского учреждения, десятки людей пришли в рязанскую больницу №11, чтобы отдать дань уважения Лёвушкиной.

«В актовом зале больницы прошла церемония прощания с Аллой Ильиничной. В том числе присутствовали представители регионального Министерства здравоохранения, её коллеги по больнице», — сказала собеседница агентства.

Лёвушкину похоронят на Скорбященском кладбище.

24 января стало известно, что проктолог Алла Лёвушкина, которая являлась старейшим в России практикующим хирургом, скончалась в Рязани в возрасте 92 лет.