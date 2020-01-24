Драчёв высказался о составе женской сборной России на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что состав женской национальной команды вряд ли поменяется на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«Состав на чемпионат мира ещё не объявлялся, но понимаем, что те, кто приезжает с Кубка IBU, проявляют себя, занимая 40—60-е места», — цитирует Драчёва РИА Новости.

По его словам, в состав на ЧМ может быть добавлена Анастасия Поршнева или другая спортсменка, но, скорее всего, это будет запасной вариант.

«Состав и так понятен. Пять девушек, которые выступают сейчас, плюс ещё одна», — добавил Драчёв.

На Кубке мира в словенской Поклюке в составе женской команды выступают Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

ЧМ в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на этапе КМ в Поклюке.