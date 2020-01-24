Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов

Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что служебное расследование проводится по факту обращения пассажира рейса от 23 января 2020 года.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», — указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обслуживание рейса проводилось оператором «Шереметьево Хэндлинг», представители которого в день инцидента связались с пассажиром, заявив о готовности разобраться в ситуации и принять все возможные меры по её урегулированию.

По итогам служебного расследования виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с животными на рейсе, понесут наказание. Также в аэропорту проводят повторные инструктажи в подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.

В аэропорту выразили сожаления пассажиру рейса, заявив, что предпримут всё необходимое для урегулирования ситуации.

Ранее в Шереметьеве усилили санитарно-эпидемиологический контроль из-за коронавируса в Китае.