Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ярославле увеличилось до 24
- © Подслушано у водителей | Ярославль
- vk.com
«По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести», — приводит Интерфакс слова Даниленко.
Она отметила, что остальным оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее сообщалось, что в Ярославле 16 человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и двух автобусов.