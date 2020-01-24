Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ярославле увеличилось до 24

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Директор клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева Наталья Даниленко сообщила, что более 20 человек обратились к медикам после аварии с участием двух автобусов в Ярославле.
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ярославле увеличилось до 24
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«По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести», — приводит Интерфакс слова Даниленко.

Она отметила, что остальным оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в Ярославле 16 человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и двух автобусов.

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