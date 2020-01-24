В Омской области проверяют сообщения о нападении на сотрудников скорой помощи, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Об этом информирует Gorod55.ru.

По предварительным данным, инцидент произошёл ночью 17 января в одном из частных домов в Омске. Утверждается, что нетрезвый мужчина избил двух женщин-фельдшеров, приехавших по вызову, а также разбил телефон одной из них и мешал оказывать помощь.

Медики были вынуждены вызывать сотрудников Росгвардии, которые доставили нападавшего в полицию.

В ходе проверки планируется выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие в ДТП у торгового центра «Зелёный берег» в Тюмени напали на сотрудников скорой помощи.