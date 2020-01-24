Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Постановления опубликованы на сайте правительства.

Согласно документам, решено установить «ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада».

«Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка», — указано в сообщении кабмина.

Отмечается, что порядок выплаты надбавки для сотрудников органов внутренних дел будет устанавливаться министром внутренних дел России, а для росгвардейцев — директором Росгвардии.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечили правопорядок во время новогодних праздников в Москве.