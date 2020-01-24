В Казани вынесли приговор по делу о насильственных действиях над ребёнком

Короткая ссылка
В Казани вынесли приговор 52-летнему мужчине, обвиняемому в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки.
В Казани вынесли приговор по делу о насильственных действиях над ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В 2016 году супруга фигуранта стала опекуном своей внучки 2010 года рождения. Девочка стала жить с бабушкой и дедушкой. В феврале 2018-го женщина умерла.

«В течение нескольких месяцев, пока девочку не отдали под опеку, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — заявил старший помощник главы СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Обвиняемый получил 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие намерено предъявить обвинение заместителю начальника отдела по опеке и попечительству администрации Советского района Казани, которую подозревают в превышении должностных полномочий.

Новых опекунов ребёнку назначили в августе 2018 года. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении жителя Надыма завели уголовное дело по факту изготовления и распространения детской порнографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить