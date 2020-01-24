В Казани вынесли приговор по делу о насильственных действиях над ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
В 2016 году супруга фигуранта стала опекуном своей внучки 2010 года рождения. Девочка стала жить с бабушкой и дедушкой. В феврале 2018-го женщина умерла.
«В течение нескольких месяцев, пока девочку не отдали под опеку, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — заявил старший помощник главы СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.
Обвиняемый получил 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствие намерено предъявить обвинение заместителю начальника отдела по опеке и попечительству администрации Советского района Казани, которую подозревают в превышении должностных полномочий.
Новых опекунов ребёнку назначили в августе 2018 года. Расследование продолжается.
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