В ЯНАО завели дело по факту распространения детской порнографии
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В ходе проведённого обыска жилища подозреваемого изъяты технические средства связи, с помощью которых мужчина изготавливал и распространял порнографические материалы», — заявили в ведомстве.
В настоящее время в суд подано ходатайство о мере пресечения. Расследование продолжается.
В 2019 году ФАН сообщало, что в Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в интернете: как защитить детей?».