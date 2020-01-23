В ЯНАО завели дело по факту распространения детской порнографии

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В отношении жителя Надыма завели уголовное дело по факту изготовления и распространения детской порнографии, заявили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ЯНАО завели дело по факту распространения детской порнографии
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе проведённого обыска жилища подозреваемого изъяты технические средства связи, с помощью которых мужчина изготавливал и распространял порнографические материалы», — заявили в ведомстве.

В настоящее время в суд подано ходатайство о мере пресечения. Расследование продолжается.

В 2019 году ФАН сообщало, что в Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в интернете: как защитить детей?».

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