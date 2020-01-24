В Самарской области проводят проверку по факту гибели мужчины при обрушении стены

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В Чапаевске Самарской области проводят проверку по факту гибели мужчины при обрушении кирпичной стены.
В Самарской области проводят проверку по факту гибели мужчины при обрушении стены
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

По имеющимся данным, в отделе полиции проводились ремонтные работы, которыми занимались три человека. Во время разбора кирпичной кладки упала перегородка. Один мужчина погиб, ещё один получил тяжёлые травмы.

Проверку проводит следственный отдел города. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии.

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