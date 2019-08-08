В Свердловской области проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии
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- РИА Новости
Инцидент произошёл в Качканаре 7 августа, когда при подъёме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция. Погиб 41-летний слесарь.
«Наша задача — провести полное и объективное расследование по выявлению причин случившегося», — заявил, со своей стороны, председатель профсоюзной организации Владимир Помазкин.
В марте сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку по факту гибели рабочего на месторождении.