В Свердловской области проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии

В Свердловской области организовали проверку по факту гибели рабочего на горно-обогатительном предприятии, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошёл в Качканаре 7 августа, когда при подъёме груза тельфером в результате обрыва стропы упала металлическая конструкция. Погиб 41-летний слесарь.

«Наша задача — провести полное и объективное расследование по выявлению причин случившегося», — заявил, со своей стороны, председатель профсоюзной организации Владимир Помазкин.

В марте сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку по факту гибели рабочего на месторождении.