В Крыму в суд направлено дело по факту гибели двухлетней девочки в ДТП

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В СК России по Республике Крым рассказали об уголовном деле по факту ДТП, в котором погибла двухлетняя девочка.
В Крыму в суд направлено дело по факту гибели двухлетней девочки в ДТП
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, мать бросила погибшего ребёнка на обочине и скрылась с места ДТП.

В момент аварии за рулём ВАЗ-2106 был житель Джанкойского района, не имевший права управления транспортным средством и находившийся в нетрезвом состоянии. На трассе он не рассчитал скорость, и автомобиль перевернулся.

Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Водитель был задержан и взят под стражу. Он полностью признал свою вину.

В настоящее время дело направлено в суд, уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали автомобилиста, который сбил ребёнка на пешеходном переходе и пытался скрыться с места ДТП.

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