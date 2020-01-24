Эксперт оценил ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

В беседе с порталом vtomske.ru он отметил, что в борьбе с новым вирусом, попавшим в организм человека, большую роль играет иммунная система.

«Если справляется полностью, через какое-то время вирус уходит из организма. Если иммунитет ослаблен или действуют какие-то факторы, из-за которых организм справляется не до конца, вирус становится слабее, но остаётся в человеке. Как любое живое существо, он пытается адаптироваться, выжить и размножаться. Вирус приобретает новые свойства и выходит из организма более сильным, чем был», — пояснил Андрей Рудиков.

По его словам, к группе риска из-за слабого иммунитета относятся люди старше 60 лет и маленькие дети.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.