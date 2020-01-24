В Петербурге таможенники досматривают вещи пассажиров из КНР в масках
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни.
Отмечается, что в связи со вспышкой заболеваний из-за нового коронавируса в Китае на Пулковской таможне приняты меры для обеспечения безопасности инспекторов.
«Должностные лица таможенного поста «Аэропорт Пулково» проводят контроль багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищающих органы дыхания, и перчатках», — заявили в пресс-службе.
Указывается, что среди сотрудников поста случаев подозрения на коронавирус не обнаружено.
Ранее в Санкт-Петербурге с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV госпитализировали третьего человека. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не выявили.