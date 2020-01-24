В Петербурге таможенники досматривают вещи пассажиров из КНР в масках

Короткая ссылка
Сотрудники Пулковской таможни в Санкт-Петербурге в целях защиты от коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае, досматривают вещи пассажиров, прилетевших в аэропорт из КНР, в масках и перчатках.
В Петербурге таможенники досматривают вещи пассажиров из КНР в масках
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни.

Отмечается, что в связи со вспышкой заболеваний из-за нового коронавируса в Китае на Пулковской таможне приняты меры для обеспечения безопасности инспекторов.

«Должностные лица таможенного поста «Аэропорт Пулково» проводят контроль багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищающих органы дыхания, и перчатках», — заявили в пресс-службе.

Указывается, что среди сотрудников поста случаев подозрения на коронавирус не обнаружено.

Ранее в Санкт-Петербурге с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV госпитализировали третьего человека. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не выявили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить