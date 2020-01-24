К Московскому инновационному кластеру присоединились более 200 научных организаций

К Московскому инновационному кластеру присоединились свыше 200 научных учреждений.

Об этом сообщает kp.ru.

«В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что их исследовательская база будет полезна многим участникам, к примеру, для глубокой научной экспертизы проектов.

С начала года к кластеру присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий, передаёт портал мэра и правительства, в том числе Институт пластмасс имени Петрова, Институт общей и неорганической химии имени Курнакова Российской академии наук и Медико-генетический научный центр имени академика Бочкова.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщал, что в Волгоградской области планируют создать новый образовательный кластер.