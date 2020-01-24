В Тюмени вынесли приговор по делу о гибели девушки в батутном центре
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Управляющий батутным центром должен выплатить родителям погибшей 1 млн рублей. Он также приговорён к условному сроку (один год).
Его признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение смерти».
Установлено, что управляющий допустил к работе сотрудников без надлежащего уровня подготовки и не организовал присмотр за несовершеннолетними посетителями.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.