В Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром по делу о гибели 17-летней девушки

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В Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром, где 5 января погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
В Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром по делу о гибели 17-летней девушки
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«Во время выполнения потерпевшей прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы», — заявили в ведомстве.

Установлено, что управляющий допустил до работы сотрудников без надлежащего уровня подготовки и не организовал присмотр за несовершеннолетними посетителями.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти».

Ранее портал Nation News сообщал, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.

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