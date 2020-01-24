В заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал» примут участие более 27 тысяч студентов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Очный этап будет проходить с 25 января по 6 марта. Его организуют на площадках крупных вузов.
«В числе финалистов третьего сезона олимпиады — представители более 600 российских вузов и их филиалов. Это студенты из всех федеральных округов», — заявила руководитель проекта Валерия Касамара.
Олимпиада — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее Пятый канал сообщал, что окончательные итоги олимпиады подведут весной 2020 года.