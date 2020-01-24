Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.

«Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым уважаемым гражданам — ветеранам войны и труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 млрд рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что каждому ветерану по случаю 75-летия победы выделят единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.

18 января глава государства вручил первые медали в честь юбилейной даты.