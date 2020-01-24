Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы
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- РИА Новости
«Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым уважаемым гражданам — ветеранам войны и труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 млрд рублей», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что каждому ветерану по случаю 75-летия победы выделят единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.
18 января глава государства вручил первые медали в честь юбилейной даты.