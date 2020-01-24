В московском метро пройдёт специальная акция для студентов-отличников

Московский метрополитен проведёт специальную акцию для студентов-отличников в Татьянин день.

Как сообщает «Вечерняя Москва», 25 января учащиеся вузов получат памятные подарки с символикой столичной подземки.

Для получения презента на стойках «Живое общение» в вестибюлях станций «Курская» и «Комсомольская» необходимо показать зачётную книжку, где за последнюю сессию по всем предметам стоят оценки «отлично».

Как уточняет портал мэра и правительства города, студенты получат флешки, письменные принадлежности и подушки. Количество подарков ограниченно.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, согласно которому зарубежные студенты смогут работать в России без специального разрешения.