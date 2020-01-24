В московском метро пройдёт специальная акция для студентов-отличников

Короткая ссылка
Московский метрополитен проведёт специальную акцию для студентов-отличников в Татьянин день.
В московском метро пройдёт специальная акция для студентов-отличников
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает «Вечерняя Москва», 25 января учащиеся вузов получат памятные подарки с символикой столичной подземки.

Для получения презента на стойках «Живое общение» в вестибюлях станций «Курская» и «Комсомольская» необходимо показать зачётную книжку, где за последнюю сессию по всем предметам стоят оценки «отлично».

Как уточняет портал мэра и правительства города, студенты получат флешки, письменные принадлежности и подушки. Количество подарков ограниченно.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, согласно которому зарубежные студенты смогут работать в России без специального разрешения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить