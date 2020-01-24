В Пермском крае завели дело по факту смерти четырёхлетнего ребёнка после операции
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мальчика, допрашиваются свидетели», — заявили в ведомстве.
Мальчика с болью в животе родители привезли в поликлинику. Ему поставили диагноз «аппендицит». Было принято решение провести операцию. Через несколько часов ребёнок умер. Точная причина смерти пока неизвестна.
Расследование продолжается.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.