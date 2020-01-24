В Совфеде рассказали об идее разрешить студентам менять специальность после второго курса

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс рассказал о пилотном проекте, в рамках которого студенты некоторых регионов смогут получить возможность менять специальность после второго курса обучения.
В Совфеде рассказали об идее разрешить студентам менять специальность после второго курса
  • РИА Новости

«Будем обсуждать данный вопрос в первом квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Инициатива, в частности, позволит резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.

По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует не только дополнительных подзаконных актов, но и изменения образовательного госстандарта. Кроме того, на первом этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, согласно которому зарубежные студенты смогут работать в России без специального разрешения.

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