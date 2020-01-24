В Совфеде рассказали об идее разрешить студентам менять специальность после второго курса
- РИА Новости
«Будем обсуждать данный вопрос в первом квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Инициатива, в частности, позволит резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует не только дополнительных подзаконных актов, но и изменения образовательного госстандарта. Кроме того, на первом этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.
Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, согласно которому зарубежные студенты смогут работать в России без специального разрешения.