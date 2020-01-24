В России разработали новый вертолёт для спецназа

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Холдинг «Вертолеты России» разработал новую версию вертолёта специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга Андрея Богинского.

«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — сообщил Богинский.

Он отметил, что в доработанном варианте вертолета улучшены «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели». 

Ранее сообщалось, что два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.

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