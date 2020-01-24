В России разработали новый вертолёт для спецназа
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга Андрея Богинского.
«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — сообщил Богинский.
Он отметил, что в доработанном варианте вертолета улучшены «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».
Ранее сообщалось, что два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.