В России разработали новый вертолёт для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» разработал новую версию вертолёта специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга Андрея Богинского.

«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — сообщил Богинский.

Он отметил, что в доработанном варианте вертолета улучшены «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».

Ранее сообщалось, что два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.