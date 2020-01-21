Российские десантные вертолётоносцы заложат к 9 мая

Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года», — сказал он РИА Новости.

По его словам, проект абсолютно новый — водоизмещение составит более 20 тыс. тонн с лучшими по сравнению с «Мистралями» мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками.

Контракт на поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» изначально был заключён между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Париж должен был передать Москве два корабля — «Владивосток» и «Севастополь», однако отказался выполнять условия соглашения из-за ситуации на Украине.

В августе 2015 года стороны достигли компромисса. Корабли было решено передать Египту, а Россия получила компенсационные выплаты и договорилась с Каиром о поставках нескольких десятков Ка-52 и Ка-52К.