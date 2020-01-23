В Севастополе заявили о временном прекращении пассажирского катерного сообщения

Власти Севастополя проинформировали о временном прекращении пассажирского катерного сообщения Артбухта — Радиогорка.

«Из-за ухудшения погодных условий движение катеров по направлению Артбухта — Радиогорка приостановлено. Работа катеров по остальным маршрутам пока осуществляется в штатном режиме», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу правительства города.

Власти рекомендуют горожанам планировать маршруты поездок заранее.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщало о штормовом предупреждении в Крыму.