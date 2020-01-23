В Севастополе заявили о временном прекращении пассажирского катерного сообщения

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Власти Севастополя проинформировали о временном прекращении пассажирского катерного сообщения Артбухта — Радиогорка.
В Севастополе заявили о временном прекращении пассажирского катерного сообщения
  • РИА Новости

«Из-за ухудшения погодных условий движение катеров по направлению Артбухта — Радиогорка приостановлено. Работа катеров по остальным маршрутам пока осуществляется в штатном режиме», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу правительства города.

Власти рекомендуют горожанам планировать маршруты поездок заранее.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщало о штормовом предупреждении в Крыму.

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