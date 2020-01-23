В Казанском Кремле прокомментировали назначение Файзуллина на пост первого замглавы Минстроя
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- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru.
«Один из опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства. У него всегда были очень хорошие рабочие контакты с федеральным Министерством строительства в Москве, что, в общем-то, безусловно послужило одной из причин, по которой его пригласили на эту работу», — заявила Галимова.
По её словам, при Файзуллине в Татарстане были хорошие показатели ввода жилья. Он также принимал активное участие в рабочей группе, которой руководит глава республики Рустам Минниханов, в Госсовете, по жилью.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Также глава правительства назначил Алексея Сазанова на пост статс-секретаря — заместителя министра финансов России.
Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.