В Казанском Кремле прокомментировали назначение Файзуллина на пост первого замглавы Минстроя

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала назначение Ирека Файзуллина на пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ России.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Один из опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства. У него всегда были очень хорошие рабочие контакты с федеральным Министерством строительства в Москве, что, в общем-то, безусловно послужило одной из причин, по которой его пригласили на эту работу», — заявила Галимова.

По её словам, при Файзуллине в Татарстане были хорошие показатели ввода жилья. Он также принимал активное участие в рабочей группе, которой руководит глава республики Рустам Минниханов, в Госсовете, по жилью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Также глава правительства назначил Алексея Сазанова на пост статс-секретаря — заместителя министра финансов России.

Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.