В Хабаровском крае прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С1»

В Хабаровском крае прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Во время занятий расчёты ПВО были подняты по тревоге. Зенитчики выполнили марш в заданный район, нашли и захватили условные цели, а также произвели около 20 электронных пусков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей.