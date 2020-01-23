В Хабаровском крае прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С1»

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В Хабаровском крае прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1».
В Хабаровском крае прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С1»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Во время занятий расчёты ПВО были подняты по тревоге. Зенитчики выполнили марш в заданный район, нашли и захватили условные цели, а также произвели около 20 электронных пусков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей.

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