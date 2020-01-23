Экс-жена челябинского омбудсмена оценила решения суда по спору из-за детей

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Святослав Петров
Челябинский областной суд 23 января вынес решение по семейному спору регионального уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова с его экс-женой Марией. Бывшая супруга омбудсмена пыталась оспорить решение районного суда, который в её отсутствие постановил, что двое их несовершеннолетних детей после развода должны остаться с отцом.
Экс-жена челябинского омбудсмена оценила решения суда по спору из-за детей
  • © Фото из личного архива

По словам Марии Шарпиловой, после развода в июне 2019 года муж обманом забрал у неё сына и дочь, после чего не давал с ними видеться. В августе Курчатовский районный суд Челябинска в её отсутствие постановил, что дети должны жить у отца, а она может видеться с ними один раз в месяц не более трёх часов.

В четверг, 23 января, апелляционная инстанция постановила, что дети по-прежнему останутся с Антоном Шарпиловым, а Марии, по её словам, теперь разрешается их видеть два-три раза в неделю.

Женщину такое решение суда не устраивает, она намерена обжаловать его в кассационной инстанции.

«Я хочу участвовать в жизни детей, а не быть приходящей матерью на пару часов в неделю, — сказала RT Мария. — Я их уже давно не видела, Антон мне с ними видеться не давал. На суде он заявил, что якобы ранее я была недоступна. Однако я ему неоднократно звонила и трижды писала заявления в полицию, чтобы мне дали возможность видеться с детьми хотя бы в установленное судом время».

Мария хочет, чтобы дети жили с ней. По её мнению, они должны жить с родной матерью, а не с молодой сожительницей мужа.

После предварительного слушания по делу в областном суде Антон Шарпилов заявил RT, что «рад, что его бывшая супруга начала интересоваться детьми». Дополнительных комментариев по ситуации он не давал.

Уполномоченным по правам человека Челябинской области Шарпилов стал в ноябре 2019 года, уже после развода с супругой.

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