В Оренбургской области у женщины по вине экс-супруга забрали приёмных детей

У жительницы села Хортица Александровского района Оренбургской области Ирины Герасимовой забрали приёмных детей из-за бывшего мужа, с которым она рассталась несколько лет назад. По словам женщины, он поднимал на неё руку, а после развода и выселения начал подбивать старшего ребёнка бросить школу. Ирина неоднократно обращалась в полицию, органы опеки и к местным властям с просьбами защитить её семью от экс-супруга, однако вместо того, чтобы оказать поддержку, у неё забрали детей, которых женщина уже несколько месяцев пытается вернуть. Эксперты уверены, что органы опеки и полиция могли и должны были помочь семье, но они пошли по пути наименьшего сопротивления, и из-за этого сейчас страдают дети.

© Фото из личного архива

Жительница села Хортица Александровского района Оренбургской области Ирина Герасимова растила двоих приёмных детей (15-летнего Славу и 11-летнюю Таню). За хорошее воспитание подопечных Ирина неоднократно получала благодарственные письма, в том числе от губернатора региона, о ней с гордостью писали в местной прессе. Но стоило женщине обратиться за помощью к властям, как опека, вместо того чтобы поддержать её, забрала детей из семьи.

Несколько лет назад бывший муж Герасимовой Сергей начал оказывать негативное влияние на приёмного сына — подбивал его бросить учёбу, ничего не делать и жить в своё удовольствие, убеждая, что его как сироту государство обязано всем обеспечить.

«В мае Славе надо было к экзаменам готовиться, а Сергей начал его на рыбалку таскать. Я тогда пыталась последний раз с бывшим мужем поговорить, говорю, сыну же готовиться надо. А он: «Да какие экзамены, я вот не учился — и всё нормально», — вспоминает Ирина Герасимова в беседе с RT.

Начал поднимать руку при детях

«Сначала жили нормально, а потом пошли скандалы, начал на меня руку поднимать, даже при детях. Раз, второй, а на четвёртый я уже не выдержала. Сначала я всё узнала, даже в Москву к юристам обращалась. Только когда точно выяснила, что если разведёмся, то мне детей оставят, решила уйти», — рассказывает Ирина о причинах развода.

После развода Сергей Герасимов не успокоился, и его решением суда выселили из дома, который Ирина покупала на собственные средства.

«Я все суды против него выиграла. Он и разводиться не хотел, потом его выселили решением суда за то, что он меня избил, и дали ему исправительные работы. Он на раздел имущества подавал, но ничего не смог отсудить. И вот он решил отомстить. Знал, что я Славу люблю, говорил: «Это моё главное оружие, через Славку я ей отомщу». Ходит по деревне, постоянно со всеми скандалы устраивает, дерётся, про меня слухи распускает», — рассказывает Ирина Герасимова.

Женщина неоднократно обращалась за помощью в опеку, сельскую администрацию, местную школу, полицию, куда, в частности, подавала заявление об угрозах со стороны бывшего мужа.

«Я всех просила: помогите его выселить, я пацана теряю, но в итоге никакой помощи не получила, а вместо этого у меня детей забрали», — жалуется Герасимова.

22 июля Ирина с сыном должны были ехать в опеку, чтобы оформить документы, — Славу хотели направить в центр социальной реабилитации, где с ним бы работал психолог. Но накануне вечером подросток собрал вещи и незаметно ушёл из дома.

«Я тогда корову доила, спрашиваю дочку:«А где Слава?». А она отвечает, что он ушёл. Я сразу позвонила в опеку и всех знакомых обзвонила, попросила, если придёт, чтобы домой отправляли. Утром из опеки позвонили, говорят, раз не вернулся — вызывайте полицию. Я вызвала, сказала, что он у бывшего мужа может быть. Сын и правда у него оказался. Минут через 20 отдел опеки возвращается вместе со Славой. Говорят: «Его мы забираем и Таню». А Танюшка-то при чём?» — вздыхает Ирина Герасимова.

О гуманизме в опеке не задумываются

Анна Межова, президент оренбургского фонда «Сохраняя жизнь», уверена, что это явная недоработка местной опеки — по закону приёмным родителям должны оказываться услуги сопровождения.

© Фото из личного архива

«Это не надзор, который осуществляет опека, а именно помощь. В этом конкретном случае должной помощи семье оказано не было. Мы наглядно видим, как опекун стучит во все двери, чтобы ему помогли. А вместо помощи получает наказание. При этом человек, который должен быть наказан за то, что толкает ребёнка на противоправные действия, вовлекает в бродяжничество и пьянство, чувствует себя безнаказанным», — объясняет Межова.

По мнению правозащитницы, у проблемы два истока.

«С одной стороны, полиция должна была провести работу с бывшим отцом. Мы консультировались с юристами — там уже хватает на реальный уголовный срок. А с другой стороны, нужен грамотный психолог, который работал бы с семьёй над их детско-родительскими отношениями. Но опека не может повлиять на полицию и заставить её заботиться о гражданах. При этом системы сопровождения и психологов, которые могут помочь семье, нет. Если что-то случится с мальчиком, то спросят в первую очередь с сотрудников опеки, поэтому они думают только о себе. О гуманизме сотрудники опеки не задумываются», — уверена Межова.

Адвокат Павел Кантор считает, что эта история — прекрасный пример того, насколько остро в России стоит проблема домашнего насилия.

«В настоящий момент практически нет работающих способов защитить семью от домашнего насильника, что приводит к тяжёлым последствиям, в данном случае — разрушению приёмной семьи», — рассказывает Кантор.

В свою очередь, адвокат по ювенальному праву Антон Жаров отмечает, что, хотя формально решение изъять детей законно, остаётся вопрос, насколько оно обоснованно.

«Если после обращений в полицию реакции не было, то это беда, надо привлекать к ответственности мужа. Женщину очень жалко, она поступила правильно, обратившись за помощью, но система сработала очень топорно. Теперь ей надо доказывать — возможно, и через суд, — что детей надо вернуть в семью», — говорит юрист.

Замучали проверками

Сейчас Ирина Герасимова пытается вернуть детей, с которыми, по словам женщины, ей даже не дают видеться.

«Мне говорят, что пока идёт прокурорская проверка, видеть детей не положено. Так идёт проверка по моим же заявлениям. Как же так — я пожаловалась, а меня наказали? Я теперь каждый день с детьми созваниваюсь, дочка очень плачет, хочет вернуться. Слава тоже говорит, что хочет назад», — рассказывает Ирина.

По словам женщины, к ней самой регулярно приезжают с проверками.

«Смотрят, как живу, интересуются, были ли у меня судимости. Всё показала им — огород, сад. Хотят знать, чем занимаемся. У меня минуты свободной нет — ни зимой, ни летом. Была бы я алкашка, тунеядка, мне бы всё равно было, а тут всё ради детей, и ничего не выходит. Уже мир померк перед глазами, справедливости нигде нет», — жалуется она.

В органах опеки Александровского района, которые забрали детей, отказались дать комментарий RT, направив к главе района, который не ответил. Уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Ольга Ковыльская также не захотела обсуждать эту историю, сославшись на то, что пока идёт проверка. Ничего не стали говорить и представители МВД Оренбургской области.

Между тем у Тани, приёмной дочери Герасимовой, серьёзные проблемы со здоровьем. В ближайшее время ей должны были делать операцию на глазах. Как рассказала Ирина, операцию выбили с огромным трудом, ждали два года — и теперь всё может сорваться, если в сентябре девочку не удастся вернуть в семью.