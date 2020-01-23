В ОНК рассказали об израильтянине, который несколько месяцев ждёт в СИЗО экстрадиции
- РИА Новости
«Ариель Гадлимов рассказал, что в 2019 году, находясь под домашним арестом в Израиле, по фальшивому паспорту покинул страну и приехал в Россию, где был арестован и два месяца отсидел за незаконное пересечение границы», — сказал Клин.
По его словам, Гадлимов утверждает, что, отбыв наказание, он подписал согласие на экстрадицию в Израиль, потому что там его дело было уже закрыто.
«Ариель Гадлимов заявил членам ОНК, что хочет как можно быстрее оказаться дома», — сказал Клин.
Ранее сообщалось, что член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин посетил осуждённую за наркотики израильтянку Нааму Иссахар.