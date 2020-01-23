В ОНК рассказали об израильтянине, который несколько месяцев ждёт в СИЗО экстрадиции

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RT
Гражданин Израиля Ариель Гадлимов пожаловался членам ОНК Москвы на то, что с мая 2019 года сидит в столичном следственном изоляторе в ожидании экстрадиции в Израиль. Об этом сообщил RT член комиссии Борис Клин, посетивший Гадлимова в СИЗО.
В ОНК рассказали об израильтянине, который несколько месяцев ждёт в СИЗО экстрадиции
  • РИА Новости

«Ариель Гадлимов рассказал, что в 2019 году, находясь под домашним арестом в Израиле, по фальшивому паспорту покинул страну и приехал в Россию, где был арестован и два месяца отсидел за незаконное пересечение границы», — сказал Клин.

По его словам, Гадлимов утверждает, что, отбыв наказание, он подписал согласие на экстрадицию в Израиль, потому что там его дело было уже закрыто.

«Ариель Гадлимов заявил членам ОНК, что хочет как можно быстрее оказаться дома», — сказал Клин.

Ранее сообщалось, что член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин посетил осуждённую за наркотики израильтянку Нааму Иссахар.

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