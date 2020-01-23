В Крыму запустили программу льготной ипотеки для покупки участков в сельской местности

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В Крыму запустили программу льготной ипотеки для покупки земельных участков в сельской местности, заявили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
В Крыму запустили программу льготной ипотеки для покупки участков в сельской местности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Заявку на получение льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых может подать любой гражданин Российской Федерации. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%», — заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

Кроме того, с 2020 года жители сельских территорий смогут взять потребкредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых на срок до 60 месяцев.

В ближайшем будущем определят организацию, отвечающую за выдачу кредитов по льготной ставке. Работа проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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