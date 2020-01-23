В Томской области ведут поиски человека, пропавшего после крупного пожара

После смертельного пожара в томском посёлке Причулымском ищут ещё одного человека.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«По документам вроде как одного нет, если считать по количеству погибших и выживших. А так как мы достоверно не знаем, кто именно погиб, мы не знаем, кого нет», — заявил заместитель губернатора Анатолий Рожков.

Он уточнил, что пока эти данные основаны на документах из миграционной службы и информации от двух граждан Узбекистана, которые смогли эвакуироваться.

Ранее эксперт Совета по правам человека при президенте России, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ, Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смертельном пожаре в Томской области.