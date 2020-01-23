Первый танкер типа «Афрамакс» в Приморье могут сдать летом 2020 года

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Первый танкер типа «Афрамакс» в Приморском крае могут сдать летом 2020 года, заявил губернатору Олегу Кожемяко врио директора «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» Константин Лаптев.
Первый танкер типа «Афрамакс» в Приморье могут сдать летом 2020 года
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По контракту первый танкер необходимо спустить на воду в мае, сдать — в сентябре-октябре.

«Но мы постараемся выполнить работы с опережением», — отметил Лаптев.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, серия «Афрамакс» состоит из 12 судов. В настоящее время в цехах и на стапеле судостроительного комплекса «Звезда» собирают секции первых четырёх.

«Для Приморья это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы», — сказал, со своей стороны, губернатор.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.

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