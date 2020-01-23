Первый танкер типа «Афрамакс» в Приморье могут сдать летом 2020 года
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
По контракту первый танкер необходимо спустить на воду в мае, сдать — в сентябре-октябре.
«Но мы постараемся выполнить работы с опережением», — отметил Лаптев.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, серия «Афрамакс» состоит из 12 судов. В настоящее время в цехах и на стапеле судостроительного комплекса «Звезда» собирают секции первых четырёх.
«Для Приморья это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы», — сказал, со своей стороны, губернатор.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.