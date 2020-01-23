В Калининградской области завели дело по факту производства контрафактной табачной продукции

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В Калининградской области завели уголовное дело по факту производства контрафактной табачной продукции.
В Калининградской области завели дело по факту производства контрафактной табачной продукции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининградской области при участии Росгвардии.

По данным полицейских, на подпольном предприятии изготавливались изделия без маркировки специальными акцизными марками. Согласно предварительной оценке, стоимость незаконно произведённого и реализованного товара превысила 26 млн рублей.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО изъяли более 2,5 тыс. ящиков контрафактного алкоголя.

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