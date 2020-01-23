В РЖД заявили о предоставлении фронтовикам бесплатного проезда в поездах

В РЖД сообщили о предоставлении бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу компании, льгота предоставляется в честь 75-летия Победы.

С каждым ветераном может бесплатно проехать один сопровождающий.

Оформить бесплатный билет можно будет в вагоны купе, СВ, люкс, на места для сидения всех категорий поездов.

Количество поездок неограниченно.

Также не будет взиматься дополнительная плата за сервисные услуги и питание.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Пассажиравтотранс» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.