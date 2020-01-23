В РЖД заявили о предоставлении фронтовикам бесплатного проезда в поездах

Короткая ссылка
В РЖД сообщили о предоставлении бесплатного проезда в поездах дальнего следования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
В РЖД заявили о предоставлении фронтовикам бесплатного проезда в поездах
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу компании, льгота предоставляется в честь 75-летия Победы.

С каждым ветераном может бесплатно проехать один сопровождающий.

Оформить бесплатный билет можно будет в вагоны купе, СВ, люкс, на места для сидения всех категорий поездов.

Количество поездок неограниченно.

Также не будет взиматься дополнительная плата за сервисные услуги и питание.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Пассажиравтотранс» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить