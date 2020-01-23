И.о. председателя правительства Пермского края стала Антипина

Короткая ссылка
Исполняющей обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова стала его первый заместитель Ольга Антипина.
И.о. председателя правительства Пермского края стала Антипина

«Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что правительство продолжит работу в прежних составе и режиме.

21 января российский лидер Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

Министром экономического развития был назначен экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» назначения в новом правительстве России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить