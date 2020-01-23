И.о. председателя правительства Пермского края стала Антипина
«Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что правительство продолжит работу в прежних составе и режиме.
21 января российский лидер Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.
Министром экономического развития был назначен экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.
Политолог Александр Дудчак прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» назначения в новом правительстве России.