В прокуратуре сообщили о пожаре на траулере в Охотском море

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Пожар на траулере Enigma Astralis, который начался утром 21 января, до сих пор не ликвидирован, поскольку спасательное судно не может приблизиться к месту ЧП.
В прокуратуре сообщили о пожаре на траулере в Охотском море
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводящей проверку по факту пожара.

«(Траулер. — RT) ещё горит с одной стороны, поэтому спасательное судно не может подойти ближе», — заявили в прокуратуре.

Ранее в морском координационно-спасательном подцентре ФГУ «Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский» сообщили, что на траулере Enigma Astralis возможен взрыв хладагентов. Также отмечалось, что высаживаться на горящем траулере опасно для жизни.

21 января стало известно об эвакуации всех 47 членов экипажа траулера Enigma Astralis.

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