На горящем траулере в Охотском море возможен взрыв хладагентов
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«На судне видны языки пламени, высаживаться на него опасно для жизни. Кроме того, существует риск взрыва хладагентов рефрижераторной установки «Энигма Астралис». Информация о том, был ли уже такой взрыв, к нам не поступала», — приводит Интерфакс сообщение.
Уточняется, что резервуары с горючим находятся в самом низу судна, под ватерлинией.
Ранее сообщалось об эвакуации 47 членов экипажа траулера «Энигма Астралис»