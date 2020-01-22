На горящем траулере в Охотском море возможен взрыв хладагентов

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис» возможен взрыв хладагентов. Об этом сообщили в морском координационно-спасательном подцентре ФГУ «Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский».

«На судне видны языки пламени, высаживаться на него опасно для жизни. Кроме того, существует риск взрыва хладагентов рефрижераторной установки «Энигма Астралис». Информация о том, был ли уже такой взрыв, к нам не поступала», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что резервуары с горючим находятся в самом низу судна, под ватерлинией.

Ранее сообщалось об эвакуации 47 членов экипажа траулера «Энигма Астралис»