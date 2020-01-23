Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований центра Викторию Павлюшину.

Издание отмечает, что маркировка табачной продукции с 1 марта 2019 года стала обязательной, производители должны размещать цифровой код Data Matrix на каждой пачке. Павлюшина рассказала, что для соответствия новым требованиям бизнес поставил новое оборудование на заводах. Таким образом, затраты на проект по итогам 2019 года окажут влияние на конечную цену сигарет.

«По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на повышение цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растёт», — сказала она.

Эксперт считает, что стоимость сигарет увеличится в связи с инвестициями компаний в производственные процессы, которые связаны с повышением требований к качеству продукции и её сертификации.

Газета также добавляет, что с начала 2020 года акцизы для сигарет поднялись на 4%, составив 1966 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчётной стоимости.

Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН рассказал о вреде электронных сигарет.