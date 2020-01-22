Ректор ВШЭ прокомментировал назначение Белоусова вице-премьером

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал RT назначение бывшего помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова первым вице-премьером России.

По его мнению, то, что Белоусов стал вице-премьером вместо Антона Силуанова, означает, что меняется модель работы.

«Задачи макроэкономической и бюджетной стабильности сохраняют значение, но переходят в фоновый режим — они теперь обеспечивают задачи экономического роста и технологической модернизации, что, в свою очередь, должно составить базу новой социальной и политической устойчивости России — с расширенным средним классом, с ограничением бедности и неуспешности граждан, с активными предпринимателями. Это главный вызов», — сказал Кузьминов.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

Согласно указу главы государства, Силуанов покинул пост первого вице-премьера, должность занял бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» назначения в новом правительстве России.

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