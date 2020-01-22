В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он рассказал, что в декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00:00, передаёт ТАСС.

«Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — заявил он.

Как указал Кузнецов, банк был вынужден перевести в круглосуточный режим все вопросы, связанные с наличными деньгами и их транспортировкой.

Благодаря этому, по его словам, удалось «не без труда» избежать массовой паники в России.

«Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу», — добавил он.

Ранее Кузнецов рассказал, что Сбербанк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которую удалось отразить.