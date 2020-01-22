В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
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- РИА Новости
Он рассказал, что в декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00:00, передаёт ТАСС.
«Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — заявил он.
Как указал Кузнецов, банк был вынужден перевести в круглосуточный режим все вопросы, связанные с наличными деньгами и их транспортировкой.
Благодаря этому, по его словам, удалось «не без труда» избежать массовой паники в России.
«Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу», — добавил он.
Ранее Кузнецов рассказал, что Сбербанк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке, которую удалось отразить.