Тюмень присоединилась к акции памяти «Блокадный хлеб»

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Тюмень присоединилась к общероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Тюмень присоединилась к акции памяти «Блокадный хлеб»
  • © Алексей Варфоломеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на департамент по спорту и молодёжной политике.

С 22 по 27 января волонтёры будут раздавать кусочки хлеба по 125 граммов, что было нормой для жителей блокадного Ленинграда.

Программа также включает литературно-музыкальные встречи, выставки, мастер-классы. Кроме того, запланирован городской военно-патриотический фестиваль «Виват, Россия!».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.

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