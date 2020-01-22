Тюмень присоединилась к акции памяти «Блокадный хлеб»

Тюмень присоединилась к общероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на департамент по спорту и молодёжной политике.

С 22 по 27 января волонтёры будут раздавать кусочки хлеба по 125 граммов, что было нормой для жителей блокадного Ленинграда.

Программа также включает литературно-музыкальные встречи, выставки, мастер-классы. Кроме того, запланирован городской военно-патриотический фестиваль «Виват, Россия!».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.