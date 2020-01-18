Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда

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Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.
Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда
  • © Борис Кудояров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

До 30 января в школах, музеях и библиотеках всех муниципалитетов при участии «Волонтёров Победы» организованы открытые уроки, классные часы и общешкольные линейки, проводятся показы документальных фильмов, книжные выставки, выставки детских рисунков.

Всего запланировано более 400 мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ.

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