Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда

Калининград принял участие в акции «Блокадный хлеб», посвящённой блокадному Ленинграду.

Об этом сообщает «Янтарный край».

До 30 января в школах, музеях и библиотеках всех муниципалитетов при участии «Волонтёров Победы» организованы открытые уроки, классные часы и общешкольные линейки, проводятся показы документальных фильмов, книжные выставки, выставки детских рисунков.

Всего запланировано более 400 мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ.