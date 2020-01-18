Калининград принял участие в акции памяти о блокаде Ленинграда
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
До 30 января в школах, музеях и библиотеках всех муниципалитетов при участии «Волонтёров Победы» организованы открытые уроки, классные часы и общешкольные линейки, проводятся показы документальных фильмов, книжные выставки, выставки детских рисунков.
Всего запланировано более 400 мероприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ.