Колокольцев принял участие в открытии обелиска генералам Бибиковым в Подмосковье
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Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, торжественное мероприятие прошло в селе Шкинь Коломенского городского округа.
По словам Колокольцева, многие представители дворянского рода Бибиковых в разные годы занимали высокие государственные должности. Например, с именем Дмитрия Бибикова связаны существенные изменения в системе управления страной и правоохранительных органов в XIX веке.
Глава МВД поблагодарил создателей обелиска и отметил, что открытие памятника — это дань уважения выдающимся гражданам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в международном аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста лётчика-космонавта Виталия Севастьянова.