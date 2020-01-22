Колокольцев принял участие в открытии обелиска генералам Бибиковым в Подмосковье

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии открытия обелиска, посвящённого генералам Бибиковым, в Московской области.
Колокольцев принял участие в открытии обелиска генералам Бибиковым в Подмосковье
  • © мвд.рф

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, торжественное мероприятие прошло в селе Шкинь Коломенского городского округа.

По словам Колокольцева, многие представители дворянского рода Бибиковых в разные годы занимали высокие государственные должности. Например, с именем Дмитрия Бибикова связаны существенные изменения в системе управления страной и правоохранительных органов в XIX веке.

Глава МВД поблагодарил создателей обелиска и отметил, что открытие памятника — это дань уважения выдающимся гражданам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в международном аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста лётчика-космонавта Виталия Севастьянова.

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