В Совфеде прокомментировали назначения в новом правительстве России

Короткая ссылка
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала назначения в новом правительстве России.
В Совфеде прокомментировали назначения в новом правительстве России
  • Reuters

В частности, в беседе с Inforeactor она назвала министра обороны Сергея Шойгу высоким профессионалом.

«Именно этим обусловлен тот факт, что сегодня мы видим продление его полномочий. Это подтверждение его профессионализма. Свидетельство того, что действительно сформирован надлежащий профессиональный кадровый состав руководителей», — заявила Ковитиди.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал назначения в новом правительстве России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить