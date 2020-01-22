В Совфеде прокомментировали назначения в новом правительстве России

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала назначения в новом правительстве России.

В частности, в беседе с Inforeactor она назвала министра обороны Сергея Шойгу высоким профессионалом.

«Именно этим обусловлен тот факт, что сегодня мы видим продление его полномочий. Это подтверждение его профессионализма. Свидетельство того, что действительно сформирован надлежащий профессиональный кадровый состав руководителей», — заявила Ковитиди.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал назначения в новом правительстве России.